Сводка из зоны ООС за 25 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Все случаи нарушения противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи поселка Опытное – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза у населенного пункта Пески из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе села Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Сосновского, Старомихайловки, Веселого, Минерального, Жабичево. Использовались 82 мм минометы, БМП-2, СПГ и АГС, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Утверждается, что в результате обстрела получили повреждения линии электропередач в н.п. Сосновское и н.п. Набережное. Кроме того, получили повреждения жилые дома в н.п. Сосновское по адресам: ул. Сосновская, 14 (остекление окон); ул. Сосновская, 22 (попадание снаряда в подвал).

В «ЛНР» сообщили о четырех нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Сентяновка (до переименования Фрунзе) и Калиново. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.