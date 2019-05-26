В том числе три женщины: В ОБСЕ рассказали, как передавали заключенных на мосту в Счастье. Новости

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) содействовали и осуществляли мониторинг передачи лиц, осужденных до начала конфликта на Донбассе. Об этом сообщается в отчете Миссии.

«Миссия содействовала и осуществляла мониторинг передачи лиц, осужденных до начала конфликта, из неподконтрольных в подконтрольные правительству районы в Луганской области. Представитель Вооруженных сил Украины в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) и представитель лиц, осуществляющих фактический контроль в неподконтрольных правительству районах Луганской области, по-отдельности, сообщили СММ, что было передано около 60 человек (в том числе 3 женщины)», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Счастье (Луганская обл.) 24 мая представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной украинскому правительству территории. Один из осужденных был сразу же освобожден, так как он незаконно содержался «ЛНР» полтора года. Решение суда о его освобождении было принято в 2017 году.

Напомним, 22 апреля, в Счастье (Луганская обл.) незаконные вооруженные формирования «ЛНР» передали украинской стороне 60 человек. Среди них 4 женщины и 56 мужчин.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Счастье украинским властям были переданы 60 граждан Украины, находившихся в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории Луганщины.

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