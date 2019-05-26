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На Донетчине посчитали переселенцев: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ. Новости

На Донетчине посчитали переселенцев: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ

ДН

26.05.19 10:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 23 мая официально зарегистрировано 488 672 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 23.05.2019 на территории Донецкой области учтено 411 400 семей и 488 672 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 105 369;
  • дети – 62 028;
  • лица с инвалидностью – 17 207;
  • пенсионеры – 304 068.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 159 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 50 619;
  • Краматорск – 47 502;
  • Славянск – 37 372;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 420;
  • Константиновка – 22 593;
  • Марьинский район – 19 587;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 974;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 714;
  • Селидово – 15 581.

Напомним, что в Украине по состоянию на 20 мая учтены 1 млн 379 тыс. 987 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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