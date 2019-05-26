Ежедневные бои и ограниченный доступ: Как живут переселенцы под Мариуполем (Фото). Новости

Пятый год конфликта у жителей в населенном пункте Водяное, что под Мариуполем (Донецкая обл.), отсутствует доступ ко всем базовым услугам и инфраструктуре. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, поселение представляет собой дачный кооператив, в котором проживают переселенцы. Он расположен непосредственно на линии разграничения сторон в зоне боевых действий. На сегодня здесь живут 10 мирных жителей, все они – пенсионеры. «Бои здесь идут ежедневно. Из соображений безопасности, доступ в населенный пункт ограничен. Для доступа к медицинским услугам люди вынуждены около часа идти через заминированные поля в ближайший фельдшерский пункт в селе Лебединское. Пенсионные выплаты люди вынуждены получать в г. Мариуполь (15 км). Ближайшие магазины расположены в Мариуполе или Талаковке (15 или 10 км соответственно). Ближайший общественный транспорт ходит из поселка Талаковка (10 км от Водяного)», – написал Каплин.

Он добавил, что в поселении нет питьевой воды.

По информации Каплина, за последнее время население дачного кооператива уменьшилось на 2 человека: один человек умер вследствие заболевания, а второй покончил жизнь самоубийством.

Напомним, что в прифронтовой зоне на Донбассе перед местным населением особо остро стоят ряд жизненно важных проблем, которые за 5 лет так и не удалось решить.

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