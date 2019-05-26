Адресная помощь ВПЛ: Мониторы омбудсмена выявили самое распространенное основание прекращения выплаты. Новости

Мониторами уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека установлено, что самым распространенным основанием прекращения выплаты ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги), внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) является нетрудоустроенность трудоспособных лиц в течение 4 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, сотрудники департамента мониторинга равных прав и свобод секретариата осуществили мониторинговые визиты в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Васильковской районной государственной администрации, Васильковское объединенное управление Пенсионного фонда Украины в Киевской области, Службу по делам детей Васильковской райгосадминистрации и Васильковский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Также, как сообщается, во время мониторинга установлено, что, как и в других регионах, «имеет место невыплата ВПЛ социальных (пенсионных) выплат за прошлый период, в связи с отсутствием соответствующего механизма, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины». Так, из 634 пенсионеров-переселенцев 202 лицам (31,8%), по разным причинам, были приостановлены пенсионные выплаты, 169 лицам (26,6%) не выплачена пенсия за прошедший период.

Всего в Васильковском районе состоит на учете ВПЛ 899 человек, 228 семьям ВПЛ выплачивается ежемесячная адресная помощь.

«Кроме того, выявлена задержка в рассмотрении обращения ВПЛ относительно продолжения выплаты денежной помощи на следующий 6-месячный срок в связи с несвоевременным внесением органом социальной защиты населения представления комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ, на что обращено внимание руководства органа социальной защиты населения», – говорится в сообщении.

В ходе мониторинга также выяснилось, что из двух представленных в Службу по делам детей Васильковской райогосадминистрации заявлений об установлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, на сегодня одному ребенку по факту психологического насилия установлен статус.

Специалистами Васильковского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи осуществлена ​​оценка потребностей и охвачены социальным сопровождением на сегодня только 2 семьи из числа ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в которых проживает 5 детей.

Отмечается, что большинство обращений, с которыми обращаются ВПЛ, имеют консультативный и материальный характер.

«По результатам мониторинга указанным органам будут направлены отчеты для учета замечаний и принятия соответствующих мер для избегания в дальнейшем случаев нарушений прав ВПЛ», – подытожили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, что переселенцы, которые трудоустроились, но получили отказ от УТСЗН в назначении адресной помощи, могут восстановить выплату через суд.

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