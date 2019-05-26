5 лет отрезаны от райцентра и инфраструктуры: Жителям прифронтового села восстановили дорогу (Фото). Новости

В прифронтовом селе Новогригорьевка, расположенном на линии разграничения сторон вблизи Волновахи (Донецкая обл.), волонтеры завершили отсыпку грунтовой дороги гранитной крошкой. Это была двухдневная спецоперация, на которую было потрачено около 20 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

В селе сейчас проживает 71 человек, включая 8 детей. Оно расположено на линии разграничения сторон в зоне боевых действий за речкой Дубовка (впадает в реку Кальмиус, по которой здесь проходит линия разграничения).

Как рассказал Каплин, 5 лет Новогригорьевка (территориально расположена между Гранитным и Старогнатовкой) фактически была отрезана от райцентра, сельского совета, и объектов инфраструктуры, расположенных на подконтрольной Украине территории речкой. С одной стороны села проходит линия разграничения и стоят позиции «ДНР», с другой – река, за ней несколько километров леса, в котором проходили активные боестолкновения, а дальше – единственная трасса, ведущая в райцентр. «Местные жители с начала конфликта вынуждены были переходить речку вброд. В село не заезжала "скорая" и "пожарная". Во время половодья дети не ходили в школу, а взрослые не могли попасть в ближайшую амбулаторию в Старогнатовке», – рассказал Каплин.

В декабре 2017 года волонтеры соорудили железобетонный мост через реку. «Тогда местные жители сказали, что мы присоединили село к Украине. Согласно проектам чиновников, на сооружение моста требовались миллионы. Мы приняли решение сделать переправу через реку собственноручно, оплатив из личных средств. Сооружение переправы нам также обошлось всего в 20 тыс. грн», – добавил Каплин.

«Я искренне надеюсь, что теперь в село начнет приезжать "скорая помощь", ездить продуктовая лавка и регулярный транспорт, а также почта и "Ощадбанк". В ближайшее время направим обращения с просьбой, чтобы сервисы вернулись в населенный пункт», – подытожил Евгений Каплин.

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