Из благ цивилизации есть только электричество: Жизнь в прифронтовом селе Донетчины (Фото). Новости

В прифронтовом селе Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) с начала вооруженного конфликта отсутствует инфраструктура: нет регулярного транспорта, торговых точек или точек выездной торговли, затруднен доступ к базовым услугам. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, в Богдановке на сегодня день живут 11 мирных жителей, в основной массе – пожилые люди. «Из-за постоянных боевых действий доступ в населенный пункт ограничен шлагбаумом, установленном военнослужащими на въезде. Для путешествия за пенсией и в магазин в ближайшее село с инфраструктурой – Николаевку, местные жители вынуждены нанимать частный автомобиль. Стоимость такой поездки составляет 280 гривен за машину», – написал Каплин.

Он добавил, что из благ цивилизации в прифронтовом селе есть только электричество, поэтому можно смотреть телевизор. «Правда, ассортимент каналов, которые принимает эфирная антенна или приемник Т2 здесь своеобразный. В аналогичной ситуации по нашим наблюдениям находятся до 60 тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов Ясиноватского, Марьинского, частично Волновахского районов Донецкой области и ряда населенных пунктов Луганской области у линии разграничения. Украинские телевизионные СМИ или не доступны как в принципе, или принимает 1-2 канала с перебоями», – рассказал Каплин.

Он отметил, что основным источником информации об обновлениях в украинском законодательстве и правах человека здесь остается бумажная газета, которую раз в месяц издает гуманитарная организация.

Читайте также: