В Северодонецке строят «Доступное жилье» (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) продолжается строительство жилого комплекса, где 10 квартир получат граждане по программе «Доступное жилье». Об этом сообщает пресс-служба Луганского регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) на своей странице в Facebook.

«В этом доме по программе "Доступное жилье" строится 10 квартир. Это квартиры, которые приобрели граждане в 2017-2018 годах по программе "Доступное жилье" 50/50. Плановая сдача дома в конце июня», – говорится в сообщении.

Как сообщается, программа «Доступное жилье» предусматривает предоставление государственной поддержки на строительство жилья в размере 50% для участников АТО и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и 30% для других категорий граждан.

Для участия в программе необходимо обратиться в Луганское РУ Госмолодежьжилья по адресу: Северодонецк, ул. Егорова 22, офис 104 или подать заявление-анкету онлайн на официальном сайте: http://lg.molod-kredit.gov.ua/

Также сообщается, что подписан первый в 2019 году договор на оказание государственной поддержки на строительство (приобретение) доступного жилья за счет государственного бюджета. Семья Коваленко получила господдержку в размере 372 тыс. 435 грн на строительство (приобретение) квартиры общей площадью 58,2 кв. м в жилом комплексе «Оберег».

Напомним, что в Луганской области принята Региональная целевая программа жилищного кредитования ВПЛ и членов их семей на 2019-2021 годы.

Как сообщалось ранее, в Луганской области действуют 6 программ кредитования жилья: две государственные, две областные и две городские в Северодонецке.

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