Драконовский тариф загнал переселенцев в долговую яму: Ситуация в модульном городке Павлограда (Фото). Новости

В Павлограде (Днепропетровская обл.) переселенцы, проживающие в модульном городке, попали в долговую яму из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Об этом рассказали в Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

Так, одна из жительниц городка – переселенка и мать-одиночка Леся, воспитывающая четырех детей (самой младшей дочери – 3, старшей – 9). Они живут в одной из кабинок. «С начала года, когда плату за коммунальные услуги подняли втрое, она должна платить за каждого члена семьи по 1 450 грн, и общая сумма за коммуналку составляет 7 250 грн. Для семьи она просто неподъемная. Ранее у Леси не было долгов, но драконовский тариф загнал мать-одиночку в долговую яму. Чтобы получить субсидию, женщине нужна справка из КП "Павлограджилсервис" о том, что она живет в городке, однако ее не выдают, пока не погасит долг. Круг замкнулся», – рассказали правозащитники.

И таких, как Леся, в городке – более 200 переселенцев. До нового года они платили за коммунальные услуги по 550 грн на человека, включая детей от трех лет, а до 2017 года – 150 грн. В основном, здесь остались те, кому идти некуда: люди с инвалидностью, пенсионеры и матери-одиночки. «Часть из них исправно платит за коммуналку, а часть – физически не может потянуть космические суммы. К тому же платежки формируются абсолютно непрозрачно, а деньги собирают кэшем – во дворе городка без отчетности. Неудивительно, что цифры долга все время отличаются, а против директора коммунального предприятия городская прокуратура открыла уголовное дело», – добавили правозащитники.

«Мы деньги платим, но не знаем, куда они исчезают! 193 тыс. грн, которые выделил горсовет для погашения долга, – на счета поставляющих компаний так и не дошли», – жалуются люди.

Юристы правозащитной группы Владимир Плетенко и Наталья Кожина помогают жителям защитить их права и готовят иск на КП «Павлограджилсервис» с требованием присылать прозрачные платежки и установить счетчики. Уже в ближайшие дни иск направят в суд. «Люди устали жить в страхе перед отключением света, которым все время шантажируют жителей. Люди готовы платить за потребленные услуги, но хотят, чтобы сама система начисления выплат была прозрачной, а не коррупционной», – отмечают в общественной организации.

По информации правозащитников, на днях стало известно, что директора КП «Павлограджилсервис» Евгения Бондара уволили с должности. «Официальная причина – возникновение у предприятия налогового долга», – подытожили правозащитники.

Как сообщалось ранее, модульный городок для ВПЛ оказался на грани закрытия. После повышения платы за проживание в крупнейшем в Украине транзитном городке для переселенцев, не погасив долги, из помещений выехало более трех десятков человек. 20 мая переселенцы, проживающие в модульном городке, в знак протеста перекрыли дорогу возле городской больницы №4.

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