Ситуация в пунктах пропуска утром 26 мая: Проезда ожидали 240 авто. Новости

Сегодня утром, 26 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 мая через КПВВ последовало 39700 человек и 5000 транспортных средств

«Майорское» – 9960 человек и 1190 транспортных средств;

«Марьинка» – 8945 человек и 1530 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7640 человек и 1315 транспортных средств;

«Гнутово» – 3850 человек и 915 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9330 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/40;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 30/50;

«Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «9:29. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:20, 140 автомобилей, 16 – автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» («ДНР»):

Олег: «5:37. Каргил –до моста»;

Татьяна: «8:05. Курахово в Донецк 20 машин. Каргил в Донецк –30 плюс 5 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Andrew: «5:38. Еленовка –50»;

Сергей: «7:55. Уже до 1 туалета»;

Олег: «8:30. На Еленовке в сторону Украины 10 автомобилей»;

Олег: «9:29. На Новотроицке в сторону Украины очередь 30 авто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.