Имитировали налет: В зоне ООС учились уничтожать воздушные цели противника (Видео). Новости

В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил состоялось инструкторско-методическое занятие по особенностям организации управления противовоздушной обороной соединения. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
«В течение мероприятия был имитирован налет средства воздушного нападения на объекты военной части и проведено его условное уничтожение. Также участникам занятия практически продемонстрировали комплекс действий по управлению подразделениями противовоздушной обороны во время реального налета средства воздушного нападения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ход занятий проверил командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По завершении мероприятия он отметил, что подразделения противовоздушной обороны бригады показали готовность и способность выполнять свои задачи по назначению, а также приобрели практические навыки для действий по отражению нападения воздушного противника.
Как сообщалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые находятся на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», зафиксировали пролет вертолета рядом с непоконтрольной украинскому правительству части границы с Россией.
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