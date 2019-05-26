Год работы блокпостов в зоне ООС: Что изымали полицейские во время проверок. Новости

За почти год работы мобильными блокпостами в районе проведения операции Объединенных сил проверено более миллиона граждан и транспортных средств. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
За период с 20 июля 2018 до 23 мая 2019 работниками подразделений патрульной службы полиции особого назначения, в том числе и тех, которые задействованы в составе мобильных блокпостов и полицией охраны, выполненная следующая работа:
- проверено по учету 1223898 транспортных средства;
- проверено 1362952 человека, из них 801 635 человек по информационному центру, из которых 1282 человека доставлены в территориальные подразделения для проверки на причастность к НВФ;
- выявлено и задокументировано 447 уголовных правонарушений;
- задокументировано 296 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и 192 фактов незаконной перевозки металлолома (общим весом – 1637,074 т), 87 фактов незаконного обращения с оружием и боеприпасами;
- задокументировано 237 фактов изъятия мобильных телефонов, находящихся в розыске;
- задокументировано 1237 факта незаконной перевозки леса (37924,4 м3)
- задокументировано 3 факта незаконной перевозки деревьев ели (634 ед.)
- задокументировано 11 фактов незаконной перевозки деревьев сосны дикорастущей (4191 ед.)
- задокументировано 33 факта незаконной перевозки угля (259,6 т.);
- задокументировано 8 фактов незаконной перевозки щебня (163 т.)
- задокументировано 11 фактов незаконной перевозки шлака (218 т.);
- задокументировано 1 факт незаконной перевозки отсева (8 т.)
- задокументировано 3 факта незаконной перевозки песка (32 т.);
- задокументировано 2 факта незаконной перевозки металлических арочных блоков (140 шт.);
- задокументировано 2 факта незаконной перевозки бетонных плит (29 шт.);
- задокументировано 14 фактов перевозки продуктов питания без соответствующих документов (98 коробок, 11 т. Соли, 243 ящика молочной продукции, 3 т. яблок, 585 кг. мяса свинины, 800 кг. мяса говядины, 1,1 т. масла, 750 кг. сахара)
- задокументировано 5 фактов перевозки рыбы (280 кг.) и 1 факт перевозки креветки (205 кг.) без соответствующих документов;
- задокументировано 7 фактов перевозки сельскохозяйственной продукции (213,664 т. пшеницы, семян подсолнечника и кукурузы) без соответствующих документов;
- задокументировано 11 фактов перевозки домашних животных без соответствующих документов;
- задокументировано 4 факта горюче-смазочных материалов без соответствующих документов (5,7 т.);
- задокументировано 10 фактов перевозки подакцизных товаров без соответствующих документов (1663 блоки табачных изделий, 1118 бутылок алкогольных напитков);
- задокументировано 2 факта перевозки лекарственных средств общей стоимостью 78830 грн., без соответствующих документов;
- задержано 79 человек за совершение краж;
- задержано 10 лиц, находящихся в розыске, как без вести пропавшие;
- задержано 209 человек, которые находились в розыске;
- выявлено 84 авто, которые находились в розыске;
- составлен 9362 протоколов о совершении административных правонарушений.
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