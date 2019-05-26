Год работы блокпостов в зоне ООС: Что изымали полицейские во время проверок. Новости

За почти год работы мобильными блокпостами в районе проведения операции Объединенных сил проверено более миллиона граждан и транспортных средств. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За период с 20 июля 2018 до 23 мая 2019 работниками подразделений патрульной службы полиции особого назначения, в том числе и тех, которые задействованы в составе мобильных блокпостов и полицией охраны, выполненная следующая работа:

проверено по учету 1223898 транспортных средства;

проверено 1362952 человека, из них 801 635 человек по информационному центру, из которых 1282 человека доставлены в территориальные подразделения для проверки на причастность к НВФ;

выявлено и задокументировано 447 уголовных правонарушений;

задокументировано 296 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и 192 фактов незаконной перевозки металлолома (общим весом – 1637,074 т), 87 фактов незаконного обращения с оружием и боеприпасами;

задокументировано 237 фактов изъятия мобильных телефонов, находящихся в розыске;

задокументировано 1237 факта незаконной перевозки леса (37924,4 м3)

задокументировано 3 факта незаконной перевозки деревьев ели (634 ед.)

задокументировано 11 фактов незаконной перевозки деревьев сосны дикорастущей (4191 ед.)

задокументировано 33 факта незаконной перевозки угля (259,6 т.);

задокументировано 8 фактов незаконной перевозки щебня (163 т.)

задокументировано 11 фактов незаконной перевозки шлака (218 т.);

задокументировано 1 факт незаконной перевозки отсева (8 т.)

задокументировано 3 факта незаконной перевозки песка (32 т.);

задокументировано 2 факта незаконной перевозки металлических арочных блоков (140 шт.);

задокументировано 2 факта незаконной перевозки бетонных плит (29 шт.);

задокументировано 14 фактов перевозки продуктов питания без соответствующих документов (98 коробок, 11 т. Соли, 243 ящика молочной продукции, 3 т. яблок, 585 кг. мяса свинины, 800 кг. мяса говядины, 1,1 т. масла, 750 кг. сахара)

задокументировано 5 фактов перевозки рыбы (280 кг.) и 1 факт перевозки креветки (205 кг.) без соответствующих документов;

задокументировано 7 фактов перевозки сельскохозяйственной продукции (213,664 т. пшеницы, семян подсолнечника и кукурузы) без соответствующих документов;

задокументировано 11 фактов перевозки домашних животных без соответствующих документов;

задокументировано 4 факта горюче-смазочных материалов без соответствующих документов (5,7 т.);

задокументировано 10 фактов перевозки подакцизных товаров без соответствующих документов (1663 блоки табачных изделий, 1118 бутылок алкогольных напитков);

задокументировано 2 факта перевозки лекарственных средств общей стоимостью 78830 грн., без соответствующих документов;

задержано 79 человек за совершение краж;

задержано 10 лиц, находящихся в розыске, как без вести пропавшие;

задержано 209 человек, которые находились в розыске;

выявлено 84 авто, которые находились в розыске;

составлен 9362 протоколов о совершении административных правонарушений.

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