Жилые дома Верхнеторецкого попали под обстрел (Фото). Новости

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения, чем создают угрозу жизни мирного населения и наносят ущерб гражданской инфраструктуре Донбасса. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«25 мая наблюдательным группой "Авдеевка" украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлена фотофиксация по факту обстрела населенного пункта Верхнеторецкое, Ясиноватского района Донецкой области», – говорится в сообщении.

В СЦКК утверждают, что обстрел производился 24 марта с 18:30 до 20:02 из станкового противотанкового гранатомета по направлению из населенного пункта Пантелеймоновка в сторону Верхнеторецкого.

«При осуществлении фотофиксации наблюдательным группой "Авдеевка" УС СЦКК зафиксировано, что по улице Вишневая, дом № 6 в результате разрыва гранат сгорел. Кроме того, по той же улице Вишневая, дом № 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома. К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал» – констатируется в сообщении.