Ситуация в пунктах пропуска днем 26 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Wcry: «11:46. Со стороны Горловки в Украину машин 120+»;

Андрей: «14:17. 30 машин до первого шлагбаума».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл», «ДНР»):

Юлия: «10:28. В Украину перед украинским блокпостом, где проверяют паспорта, 32 машины. А на нулевом украинском (в сторону Украины) машин, наверное, раза в два больше (до желтых кабинок)»;

Татьяна: «11:57. Заезжала в Донецк в 9:30. На Каргиле в Украину было машин 20- 25 и 4 льготы»;

Alex: «12:32. Каргил в сторону Курахово 10 льготы и ~ 20 общей»;

Коля: «13:03. Марьинка из Донецка на нуле пусто. На основном машин 10-20. Каргил в Донецк: 15 льгота, 40 общая».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Виталий: «10:44. На Еленовке в Украину 5 машин»;

Andrew: «11:25. Новотроицкое в Донецк машин 80»;

Л: «12:20. На Еленовке на Донецк 20-25 машин».

КПВВ «Гнутово»/ КПП «Пищевик», («ДНР»)

Марина: «11:03.Нигде никого в обе стороны, на 9:30».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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