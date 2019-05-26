В прифронтовом Марьинском районе полицейские изъяли гранаты и взрывчатку. Новости

2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 г пластида хранил 18-летний житель с. Сладкого (Донецкая обл.). Все найдено у него при обыске. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

В рамках спецмероприятий по противодействию нелегальному обороту оружия и боеприпасов сотрудники Марьинского отделения полиции получили оперативную информацию, что житель с. Сладкое хранит дома взрывоопасные предметы.

Во время следственных действий у проживающего вместе с дедушкой парня, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 г пластида.

По словам ранее судимого злоумышленника, взрывоопасные предметы он нашел в 2017 году у села вблизи линии боевых действий.

Кроме того, за прошедшие сутки полицейские прифронтовой Авдеевки, получив постановление суда на проведение обыска, изъяли у местного жителя два корпуса от гранаты РГД-5 и Ф-1, и 200 патронов к автомату Калашникова калибром 5,45 мм.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.