КПВВ за неделю пересекли 287 тыс. человек. Новости

За прошедшую неделю в установленном порядке через линию разграничения через КПВВ проследовало 287 000 граждан и 34 000 транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 144 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Пограничниками в КПВВ оформлено 25 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории», – говорится в сообщении.

Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 21 паспортный документ Украины, содержащий признаки частичной подделки.

К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 14 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в неустановленных пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы, кроме того выявлено одного водителя, который эксплуатировал транспортное средство с несоответствием номера кузова учетным данным в регистрационных документах. Также материалы дел об административных правонарушениях составлено в отношении 3 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины и 2 граждан Украины, которые нарушили режимные правила в КПВВ.

При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГНСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 3 случая, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальной полиции направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений.