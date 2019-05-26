Водитель, учитель, сталевар, тренер по фитнесу: В Мариуполе прошли сборы резервистов (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в рамках единого стрелкового дня с участием инструкторов 35 ОБрМП (морская пехота) прошел сбор с резервистами 109 ОБрТРО на базе 105 ОБТРО (г.Мариуполь). Об этом сообщает Мариупольский объединенный военкомат.

«В мирное время это обычные люди: водитель автобуса, учитель, сталевар, тренер по фитнесу, сосед, который постоянную стучит по батареям, но в случае объявления военного положения это боевые единицы бригады территориальной обороны. План занятий включал в себя тактическую медицину, инженерную, огневую, тактическую подготовку и рукопашный бой», – говорится в сообщении.

Также на собрании присутствовали партнеры из стран НАТО, а именно командующий северо-восточного округа «Союза обороны» (Кайцелийт) Эстонии и военный атташе Эстонской Республики в Украине.