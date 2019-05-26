Школьница из Донецкой области стала призером международного научного конкурса в США. Новости

Ученица 11 класса Мариупольского технического лицея Ольга Харасахал достойно представила Украину на международном научном конкурсе Intel ISEF 2019. Она заняла четвертое место в своей категории и получила денежную поддержку своего проекта, сообщает «Украинский интерес».

Ольга представила в США работу на тему: «Вакуумная фильтрация с ДОФА-типированием как новый метод диагностики циркулирующих опухолевых клеток всех подтипов меланомы».

Несмотря на юный возраст, Ольга четыре года работала волонтером в городском онкодиспансере. Все наблюдения понадобились девочке для исследований.

Также Украину страну представлял еще один мариупольчанин – десятиклассник Артем Агванян, и шесть учеников из Киева, Львова, Черновцов и Днепра.

Конкурс проходил 12-17 мая во Финиксе, штат Аризона.

Intel ISEF – крупнейший в мире конкурс научных проектов учащихся старших классов. Его проводят уже более 60 лет. В этом году в нем приняли участие более 1800 школьников из 70 стран. Призовой фонд конкурса превышает три миллиона долларов.

Престиж этого конкурса очень высок: более двух десятков нобелевских лауреатов и два лауреата медали Филдса в свое время были его победителями.