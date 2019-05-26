МВФ продолжит сотрудничество с Украиной после выборов Рады и назначения Кабмина. Новости

Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной относительно пересмотра программы stand by после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров. Об этом в ходе брифинга сообщил директор пресс-офиса МВФ Джери Райс, передают «Українські Новини»

«Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной», – сказал он.

При этом Райс добавил, что на данный момент миссия фонда находится в Украине и продолжает свою работу.

Представитель МВФ добавил, что фонд не комментирует политических изменений в любой стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщалось ранее, министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что прибывшая в Украину миссия МВФ досрочно прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране. В СМИ сообщали, что миссия МВФ сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. Позже в Кабмине опровергли свое прежнее заявление о прекращении миссии МВФ в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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