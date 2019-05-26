В Золотом дети нашли минные ловушки возле школы и в парке. Новости

В школе в Золотом (Луганская обл.) наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) Баиш Калчаев проводил информационно-просветительские занятия по повышению уровня осведомленности о минной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

«Вы все сделали, как книжка пишет. Вы обнаружили опасный предмет, запомнили его местонахождение, сразу покинули это место и сообщили в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям», – так Баиш прокомментировал действия двух учеников в реальной ситуации на линии соприкосновения: один из них нашел минную ловушку возле школы, а другой – мину в парке поблизости.

Позже Баиш объяснил: «В тех местах, где не проведены работы по разминированию, именно правила безопасного поведения играют решающую роль между жизнью и смертью».

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.

Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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