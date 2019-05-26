В зоне ООС восстановили 335 жилых домов, поврежденных в результате обстрелов (Фото). Новости

С начала проведения операции Объединенных сил спасателями восстановлено 335 жилых домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегоденя, 26 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В течение недели силы и средства подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, пиротехническими подразделениями ГСЧС из состава Объединенных сил течение обследовано 58 гектаров территории, изъято и уничтожено 57 взрывоопасных предмета.

Также личный состав службы продолжает выполнять аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка и поселке Гранитное. За неделю восстановлено девять домов, всего с начала проведения операции восстановлено 335 жилых домов.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 434 лицам.