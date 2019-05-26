«Доступное жилье»: Сколько денег выделили Донетчине и Луганщине на 2019 год. Новости

На реализацию программы «Доступное жилье» в 2019 году в Донецкой области запланировано выделение почти 10 млн грн, в Луганской области – более 5 млн грн. Об этом сообщают пресс-службы региональных управлений Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) в Донецкой и Луганской областях.
Так, Донецкое РУ Госмолодежьжилья сообщает, что в 2019 году запланировано предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) жилья по программе «Доступное жилье» в размере 9 млн 886 тыс. грн. А именно:
- май – 400 тыс. грн;
- июль – 400 тыс. грн;
- август – 600 тыс. грн;
- сентябрь – 914 тыс. грн;
- октябрь – 1 млн 500 тыс. грн;
- ноябрь – 2 млн 600 тыс. грн;
- декабрь – 3 млн 472 тыс. грн.
В мае получено финансирование в размере 400 тыс. грн.
«Согласно распределению Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины на Луганскую область в 2019 году на Государственную программу строительства (приобретения) доступного жилья (Постановление КМУ № 819 от 10.10.2018 г) из государственного бюджета выделено 5 млн 106 тыс. грн», – сообщает Луганское РУ Госмолодежьжилья.
Так, помесячный объем ассигнований на Луганщине следующий:
- апрель – 400 тыс. грн;
- июнь – 400 тыс. грн;
- август – 400 тыс. грн;
- сентябрь – 606 тыс. грн;
- октябрь – 800 тыс. грн;
- ноябрь – 1 млн грн;
- декабрь – 1 млн 500 тыс. грн.
В мае использовано 372 тыс. 435 грн.
Как сообщалось ранее, в Украине начали реализацию программы «Доступное жилье» в текущем 2019 году.
Напомним, что в Украине по программе «Доступное жилье», начиная с 2017 года, 273 семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) приобрели собственное жилье (из них в 2018 году – 208 семей ВПЛ).
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