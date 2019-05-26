Хотел восстановить украинскую пенсию: На Луганщине задержан участник НВФ «ЛНР» (Видео). Новости

В Луганской области сотрудники управления уголовного розыска задержали 61-летнего жителя временно неподконтрольного украинской власти Сорокино (до переименования Краснодон), который с января по декабрь 2015 года занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сегодня, 26 мая, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«В подразделении мужчина занимался ремонтными работами на заводе "АЗЧ" в г. Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения. Меньше чем через год мужчина решил покинуть подразделение боевиков из-за тяжелых условий труда и плохого отношения командиров», – говорится в сообщении.

«Я, житель Краснодона Луганской области, с января по декабрь 2015 года работал в заводе "АЗЧ", где находилась "народная милиция". В связи с плохим положением в поселке (не было ни зарплат, ни пенсий) пришлось выйти на работу. Вместо зарплаты нам давали гречку, крупу, короче, сухпайки, до лета 2015 года, а потом начали платить рублем. 4 месяца где-то я получал. Но потом я изменил этой работе, рассчитался, потому что скотское отношение, тяжелый, длинный рабочий день. Я, конечно, раскаиваюсь, что вступил в "народную милицию", больше такого не повторится», – сказал на видео мужчина.

По его словам, на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области он приехал, чтобы «восстановить украинскую пенсию».

Сейчас мужчина передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

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