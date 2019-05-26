Самолеты, дроны, роботы, огромный дом-раскраска: В Мариуполе прошел детский IT-фестиваль (Фото). Новости

Сегодня, 26 мая, в Мариуполе (Донецкая обл.) в СК «Ильичевец» состоялся фестиваль информационных технологий. Организатором мероприятия выступил один из интернет-провайдеров.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», необычность мероприятия заключалась в том, что было оно детским.

В экспозициях были представлены проекты юных мариупольцев, нацеленные на развитие родного города. Совершенная система школьной безопасности, уникальные архитектурные замыслы, управляемые роботы – как выяснилось, дети, живущие в столице Приазовья, не только хотят изменить жизнь Мариуполя к лучшему, но и знают, как это сделать.

Настоящий восторг у зрителей – как маленьких, так и больших – вызвали всевозможные модели самолетов, ракет и катеров. Неуклюже шагающие роботы и робот-художник также нашли своих поклонников. Маленькие посетители всячески пытались познакомиться поближе с ними – норовили потрогать и сделать селфи.

Кроме того, каждый участник фестиваля смог почувствовать и себя создателем роботов, архитектором, урбанистом, ученым. Самые любознательные ребята смогли принять участие в мастер-классах и поработать в лего-мастерской.

3D моделирование, создание программы для 3D-принтера, гонка дронов – практически ни одна фестивальная локация не осталась без гостей.

И уж, конечно, никто из входящих в зал не мог равнодушно пройти мимо огромного дома-раскраски. Цветные карандаши магнитом притягивали к себе, заставляя каждого посетителя внести свой яркий мазок в радужную картину своего будущего.