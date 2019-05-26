Более 200 литров: В Славянске отпраздновали День борща (55 фото). Новости

Сегодня, 26 мая, в Славянске (Донецкая обл.) на территории Славянского курорта состоялся праздник традиционного украинского блюда – День борща. Проведению не оказался помехой дождь, который в городе идет второй день.

Как рассказала «Донецким новостям» председатель комитета микрорайона Славкурорт Любовь Ушкало, мероприятие становится традиционным и проводится уже третий год.

«Праздник организован совместными усилиями жителей микророрайона Славкурорт и прихожан "Церкви Победителей". Прихожане сварили две кастрюли своего борща – с капустой и щавлем, мы от микрорайона – свой, с капустой. Пампушки пекут и они, и мы. Также представляют свои борщи предприниматели из местных кафе», – говорит Любовь Ушкало.

К празднику всего испекли около 600 штук пампушек и сварили более 200 литров борща пяти видов. В итоге, желающие смогли оценить пять разных видов борща, включая вегетарианский.

Кроме того, для гостей праздника подготовили развлекательную программу – выступали таланты микрорайона и творческие коллективы города. Предполагалось организовать множество тематических локаций под открытым небом, но этому помешал дождь.

«Идея праздника – в это напряженное время подарить людям радость, хорошее, позитивное настроение, а также популяризировать украинскую культуру. В первый год мы провели День борща для микрорайона, тогда было около 300 человек. В этом году было принято решение провести общегородское мероприятие. Ожидали более 500 человек. Но, дождик, конечно, нам немножко "подмыл" посещаемость. Но в этом году увеличилось число участников, желающих угостить горожан борщом – участвует пять инициативных групп. Дождь нам не помеха – мы Фестиваль провели», – рассказал «Донецким новостям» пастор «Церкви Победителей» Роман Страшко.

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