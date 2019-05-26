«Шахтер» разгромил «Мариуполь». Новости

Сегодня, 26 мая, в Харькове на ОСК «Металлист» ФК «Шахтер» в домашнем матче 31-го тура УПЛ победил ФК «Мариуполь» со счетом 4:0

Для «Шахтера» это 25-я победа в нынешнем розыгрыше УПЛ. Горняки еще на прошлой неделе досрочно стали чемпионами Украины. «Мариуполь» также обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий сезон.

«Шахтер» – «Мариуполь» – 4:0 (0:0)

Голы: Дентиньо (52, Степаненко), Дентиньо (57, Тете), Тете (78, Бутко), Дентиньо (80, Бутко).

«Шахтер»: Трубин, Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко, Степаненко (Коваленко, 81), Маркос Антонио, Соломон (Марлос, 69), Тете, Фернандо (Сиприано, 73), Дентиньо.

«Мариуполь»: Гальчук, Горбунов (Петерман, 66), Дава, Быков, Полегенько, Федорчук, Мишнев (Билоконь, 62), Путря, Тищенко, Вакула, Фомин (Бугай, 76).