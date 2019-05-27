Тотальная верификация: К следующей волне практически все готово. Статьи

Несколько дней назад правительство изменило систему верификации граждан, получающих различного роды соцвыплаты, льготы (в частности, субсидии), а также пенсии.

Официально документ именуется – «Порядок проведения верификации и мониторинга достоверности информации, поданной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат, которые производятся за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда, фондов общеобязательного государственного социального страхования». Утвержден Постановлением КМУ от 22 мая 2019 года «О внесении изменений в постановление КМУ от 18 февраля 2016 года № 136».

Также правительство прописало порядок предоставления Министерством финансов рекомендаций органам, которые осуществляют эти государственные выплаты, и порядок их обработки.

За справедливость

Главный верификатор страны – Министерство финансов – пояснило, что «осуществляемая верификация государственных выплат имеет целью содействие развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышение адресности государственных выплат, оптимизацию бюджетных расходов. Процесс верификации направлен на то, чтобы конечными получателями государственных выплат были именно те граждане, которые нуждаются в помощи государства».

Ключевым здесь является фраза об оптимизации бюджетных расходов. Под термином «оптимизация» в данном случае скрывается понятие «сокращение». Таким образом, главный смысл фразы расшифровывается так – целью верификации является сокращение бюджетных расходов, т. е. собственно социальных выплат населению…

Сама верификация социальных выплат (и пенсий) для украинцев не новость. Этот процесс в различных вариациях проходит в Украине еще с 2016 года. А в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года правительству было поручено «создать систему проверки законности бюджетных социальных выплат». Т. е. как раз систему верификации.

Верификация в данном случае означает, что государство проверяет правдивость информации, которую дал о себе человек, заявивший, что он соответствует определенным критериям на получение какой-либо социальной помощи и иных выплат от государства.

Видов социальной помощи в Украине довольно много. Наиболее массовыми и затратными являются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но Кабмин включил в перечень мониторинга пенсии и зарплаты. Хотя они не являются государственной соцпомощью и, по логике, под верификацию не должны подпадать. Однако, как видим, попали.

Одной из причин такого интересного подхода были так называемые внутренне перемещенные лица (ВПЛ), иначе именуемые переселенцами. Вернее, та их половина, которая имела право претендовать на пенсионные выплаты в Украине. Верификация при пенсионных выплатах оказалась очень удобным для правительства механизмом их контроля и экономии бюджетных средств.

Ну как таких не проверять?

К минувшему 2018 году в Украине верификация, без преувеличения, приняла тотальный характер. Так Минфин в прошлом году направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий. То есть практически всех, кто получал или претендовал на эти льготы по оплате коммунальных услуг. В Минфине отрапортовали, что по итогам 2018 года не было назначено более 14 млрд грн субсидий из заявленных. Более того. Государством было взыскано обратно 46,5 млн грн уже выплаченных украинцам в виде субсидий на оплату услуг ЖКХ.

«Мы постоянно фиксируем, как не бедные граждане получают субсидии на оплату коммуналки. Как правило, они живут в элитном жилье или после оформления жилищной субсидии осуществляют дорогостоящие покупки на сотни тысяч гривен, но при этом декларируют или отсутствие доходов, или их незначительный размер. Во время отопительного сезона 2017-2018 годов субсидию получили более 23,4 тыс. семей, проживающих в домах площадью более 200 кв. м, а также 28,5 тыс. домохозяйств, проживающих в квартирах площадью более 120 кв. м», – пояснил министр труда и социальной политики Андрей Рева.

Чуть позже генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко сообщил, что более 1 млн украинских семей оформили на свое жилье субсидии, а затем сдали это жилье в аренду. А также 923 тыс. украинских домохозяйств при заполнении документов на получение субсидии показали нулевые доходы, в которые верификаторы категорически не поверили.

«Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий в январе – сентябре 2018 показали, что более 68 тыс. человек получают несколько субсидий по разным адресам одновременно», – дополнил общую картину в ноябре прошлого года заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Вообще же в Минфине по тому поводу заявили, что «как свидетельствует опыт других стран, не по адресу могут распределяться до 30% средств, предусмотренных на социальные выплаты». Речь идет о миллиардах бюджетных средств и верификация, отслеживающая и пресекающая злоупотребления, не только оправдана, но просто жизненно необходима.

Всевидящее око «Большого брата»

Любой способ в данном случае означал тотальный контроль. И действительно, Минфин в рамках верификации имел право направить запрос в МВД, Пенсионный фонд, Государственную финансовую инспекцию, Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра, БТИ, отделы РАГС, любые органы здравоохранения, любые учебные заведения и учреждения любой формы собственности, службы, проводящие регистрацию прав на недвижимость и вообще любые органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Также на тот момент он имел прямой доступ к базам: территориальных отделений Минсоцполитики, Миграционной службы, Министерства юстиции, реестров Государственной фискальной службы и данным всех банков. Минфин мог в режиме реального времени выяснить все пенсионные и социальные выплаты; все перемещения за границу и линию разграничения на Донбассе; все зарегистрированное недвижимое и движимое имущество; все безналичные операции по оплате чего-либо, все официальные доходы и даже часть неофициальных…

О последнем говорит хотя бы тезис о более 1 млн украинских семей, оформивших на свое жилье субсидии, а затем сдавших его в аренду. При этом нужно учесть, что базы о том, кто кому сдал в аренду квартиру неофициально, в Украине нет и быть не может.

Но 1 мая 2018 года были введены новые правила предоставления субсидий населению. Этими правилами переселенцам разрешили оформлять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг без предоставления договора аренды жилья. То есть они могли подать заявление на субсидию даже не имея договора аренды жилья вообще.

Все без исключения переселенцы, подавшие заявления на субсидии, подлежат обязательной проверке материально-бытовых условий по месту заявленного жительства. Акт, составленный социальным инспектором, одновременно удостоверяет и факт аренды переселенцами данного жилья.

С другой стороны, с 1 мая 2018 года была изменена форма декларации о доходах для получения субсидии. В ней появились доходы от сдачи в аренду своей недвижимости. Сопоставив одно с другим, легко найти тот самый «миллион».

Не совсем по Конституции, но…

Впрочем, с тезисом о том, что цель оправдывает средства, неожиданно не согласился Конституционный суд. 11 октября прошлого года он, с подачи уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, запретил Министерству финансов «получать информацию, которая содержит персональные данные» (решение КСУ № 7-р/2018 ). Причина – пункт 40 «Заключительных и переходных положений» Бюджетного кодекса, дающий Минфину полномочия на верификацию, не предусматривает «критериев определения содержания и объема информации, содержащей персональные данные, категорий лиц как субъектов персональных данных, промежутков времени, которые должны касаться персональных данных, сроков, порядка и условий их хранения, что делает невозможным наступление ответственности за возможное злоупотребление».

Примечательно, что немного позже действия Конституционного суда оценили специфически. В Минфине заявили, что с середины октября по конец декабря 2018 года, когда суд остановил верификацию, «вероятные неправомерные выплаты населению составили более чем 171 млн грн». А могли и в суд подать на возмещении ущерба.

Но уже 27 декабря 2018 года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс. Они были разработаны для «преодоления» решения Конституционного суда. Минфин вновь обрел право на получение информации, содержащей банковскую тайну, персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления и т. д.

Пикантность ситуации состояла в том, что Конституционный суд признал противоречащими Конституции точно такую же формулировку того же Бюджетного кодекса...

Так как было понятно, что это решение временное, в качестве выхода из ситуации правительством был разработан законопроект «О верификации и мониторинге социальных выплат», в котором убирались нормы, к которым «придрался» Конституционный суд. А Порядок и методику проведения верификации должно было утвердить правительство. Что оно и сделало несколько дней назад, утвердив, в частности, постановление «О внесении изменений в постановление КМУ от 18 февраля 2016 года № 136».

Кстати, 3 апреля нынешнего года правительство утвердило механизм обработки персональных данных, которые используются во время верификации, их состав, способ сбора, условия их хранения. Также были определены меры обеспечения защиты персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного использования или утраты при осуществлении верификации и мониторинга государственных выплат.

Особенности национальной верификации

Таким образом, практически все условия для возобновления полномасштабной верификации социальных выплат (ну, разве что кроме создания единого реестра получателей социальных выплат) в стране восстановлены.

Сама верификация будет состоять из трех – превентивной, текущей и ретроспективной. Она предполагает непрерывный анализ всех данных получателя социальной выплаты по всем базам данных за последние три года.

Говоря о верификации социальных выплат, многие эксперты акцентируют внимание на ее специфических национальных особенностях. «К примеру, у человека есть земельный участок в селе. Он может им не пользоваться, но указать обязан, как будто сдает в аренду или выращивает овощи-фрукты. Есть соответствующая методика подсчета, сколько чего можно вырастить на определенной площади. Насчитают, к примеру, что в год на этом участке можно заработать 5-10 тыс. грн. И – прощай, субсидия. Или, к примеру, есть у человека недвижимость. Тот же гараж. А машины нет. Могут посчитать, что гараж он сдает в аренду. Или имеется пустующая квартира в каком-то городе. Могут насчитать, сколько субсидиант мог бы получить, если бы сдавал ее аренду», – рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Однако наибольшее внимание в этой связи к себе традиционно привлекут переселенцы. Как известно, у них кроме общенациональных есть свои отдельные социальные выплаты, например – ежемесячная адресная помощь для покрытия расходов на проживание (т. н. пособие переселенца в 442 грн для трудоустроенных лиц и до 1 000 грн для нетрудоспособных).

Известны неединичные случаи, когда правомерность назначения пособия переселенца обжалуется с требованием вернуть выплаты. Основание – ВПЛ имеет пару-тройку квадратных метров недвижимости на подконтрольной Украине территории. Или депозит, сумма которого превышает 10-кратный размер прожиточного минимума для работоспособных лиц, которым ВПЛ… не может воспользоваться. Оба варианта расцениваются как предоставление переселенцем недостоверной информации о себе...

«Переселенцы по-разному переселялись. К примеру, у ВПЛ есть недвижимость, но нет документов на нее. Он не может пользоваться этими квартирой или гаражом. Но ему будут засчитывать, как будто пользуется. Что касается людей, живущих вблизи к зоне боевых действий. Квартира-дом, в которых сейчас, к примеру, стоят военные, будут считаться сдаваемыми в аренду. Но денег за это люди, оставившие свое жилье, понятное дело, не получают. Но их еще и социальных выплат могут лишить. Или размещал депозит, допустим, будучи в Донецке, а сейчас живет в Киеве. По документам депозит есть, но на сегодняшний день человек им пользоваться не может из-за недостаточного количества подтверждающих документов», – пояснил Александр Охрименко.

Но главная особенность ВПЛ в том, что получение всех социальных выплат для них (включая пенсии) связано с выполнением целого букета дополнительных условий для выплаты, которые не выставляются остальным украинцам. А где больше предварительных условий, там и больше возможностей сэкономить на их нарушении. Реальном или (как в случае с данными системы «Аркан») зачастую мнимым.

Также обращает на себя внимание использование верификаторами так называемых косвенных методов оценки. В проекте Закона «О верификации и мониторинге государственных выплат» предусматривается, что обо всех украинцах, получающих хоть какую-то социальную помощь от государства, будет собираться разнообразная информация даже у соседей и коллег по работе. Также социальные инспекторы смогут прийти на работу или домой к членам его семьи…

Закон этот пока не принят. Но, по некоторым данным, это мешает не сильно…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: