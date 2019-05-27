С вмятой «задницей»: В Донецке показали, какие машины гонят в «ДНР» из США (Фото). Новости

В неподконтрольный украинской власти Донецк из- зарубежья пригоняют битые автомобили, где их потом ремонтируют на СТО для дальнейшей перепродажи. Об этом рассказал дончанин Игорь Полтавец.

Он посетил одно из таких СТО. Здесь несколько площадок с «битыми» легковыми автомобилями и также стоянка для аналогичных тягачей.

«Вот возят ребята из Америки. 2018 года выпуска Mitsubishi Outlander, с оригинальным пробегом всего лишь в 600 км. 7-местный, кстати. Единственная в нем беда – жо*а вмятая. В таком виде он стоит 17 тыс. долл. А когда отремонтируют, будет стоить 19 тыс. долл.», – комментирует дончанин.

Отметим, что новый такой автомобиль в автосалонах Украины продается за 30-34 тыс. долл., на сайтах объявлений с пробегом – от 20 тыс. долл.

Игоря не оставляла в покое «копеечная» стоимость Mitsubishi, и он даже задумался приобрести этот автомобиль. Однако его друзья отговаривают:

«С одной стороны копейки, а с другой – то, что он уже битый, хоть и не фатально. Да, его можно выстучать, но прочность швов, наверное, уже не заводская. Хотя я думаю за такие копейки это простительно», – .

«Смотри внимательно при таком ударе могло сложить лонжероны, а восстановить геометрию будет очень проблематично. От такой тачки лучше отказаться»

Далее Полтавец показал Volkswagen Beetle turbo 2016 года выпуска, который также ждет ремонта для дальнейшей продажи. В данном автомобиле повреждена передняя часть. «У них три таких машины, одна уже собранная, целая. Диски модные на 18'. Двигатель – около 2 л, лошадиных сил – 200. Обещали дать прокатиться на уже целой машине», – уточнил Полтавец.

Цену на Volkswagen он не озвучил. В Украине такие модели б/у, не битые, продают за 16-21 тыс. долл.

На дальней стоянке находились «дальнобойные» тягачи Volvo. «Кстати, здесь XC 40 разбирают на ура», – отметил дончанин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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