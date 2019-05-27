За уничтожение одуванчиков: В Донецке хранят гигантский пионерский галстук с отчетами (Фото). Новости

В краеведческом музее неподконтрольного украинской власти Донецка хранится гигантский пионерский галстук. Он никогда не выставлялся в постоянной экспозиции в связи со своими размерами. Об этом сообщает местная газета.

Уточняется, что это гигантский пионерский галстук, сшитый из 50-ти стандартных красных пионерских галстуков, по 25 штук с каждой стороны. Его размеры: основание – 4,5 метра, стороны – по 1,5 метра.

Такой галстук сшили в 1968 году в честь 50-летия ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи). Кстати, на тот момент пионерские дружины Донецкой области были самые многочисленные в Союзе – после Московской и Ленинградской областей. К празднованию пионерские организации страны рапортовали о своих достижениях «старшим товарищам» – комсомольцам. Пионеры Донецкой области свои рапорта вышили на пионерских галстуках, а затем собрали их в единый гигантский галстук.

50 галстуков – 50 рапортов. В них отмечено, что городские пионерские дружины высаживали деревья и кустарники, открывали школьные музеи, красные уголки, ленинские комнаты. Естественно, отчитались за килограммы собранной макулатуры и тоннах металлолома. В сельских школах выращивали кроликов, бычков, птицу.

Есть и странные, с сегодняшней точки зрения, дела – уничтожение одуванчиков или достижение «стопроцентной успеваемости».

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