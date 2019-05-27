Как вывозили тела погибших бойцов ВСУ из аэропорта Донецка: Подробности. Новости

Пять лет назад 26 мая начались бои за Донецкий аэропорт. Украинские спецназовцы при поддержке боевой авиации нанесли удар по членам незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые пытались взять под контроль международный аэропорт Донецка.

По данным украинского независимого проекта «Книга памяти павших за Украину» в течение 242 дней обороны Донецкого аэропорта погибло более 100 украинских военных. Почти половина тел погибших воинов оставалась на территории аэродрома до ухода «киборгов» из аэропорта в январе 2015 года.

Как проходила эвакуация погибших украинских военных, рассказал командир поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Алексей Юков: «41 солдата мы забрали, перевезли на подконтрольную Украине территорию в Днепропетровск. Микроавтобусом – грузом 200 нашим. Как могли, так и вывозили. В мешках ребят упаковывали, потому что многие имели серьезные повреждения, гниения и тому подобное. Нужно было делать это очень быстро».

По его словам, волонтеры, участвовавшие в операции по эвакуации тел украинских военных из Донецкого аэропорта весной 2016 года, не спали по несколько суток. «И в Иловайске, и везде побывали, но такого не видели – какой-то разрушенный железобетонный мир, в котором огромное количество боеприпасов, тел, фрагментов тел, всякого мусора. Было вообще непонятно, что искать, и где искать, ни карты не было, ничего», – вспоминает Юков.

Эвакуировали тела погибших «киборгов» в сопровождении представителей ОБСЕ шесть добровольцев от «Черного тюльпана» из Киева, Днепра и Одессы. Больше 6 человек – не пустили. «Работали на максимум. Насколько это было возможно. Времени практически не было… Ребята практически на коленях проползли по этим полосам, фортификационным сооружениям, доставали фрагменты тел», – сообщил командир поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльпан».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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