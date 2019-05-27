И что здесь такого: В «ДНР» обсуждают украинские телеканалы (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) транслируются украинские телеканалы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Автор поста показал, какие каналы он может смотреть в Макеевке.
Иные жители неподконтрольной Донетчины также пишут о том, что в «ДНР» в разных городах можно смотреть украинские каналы:
- Артур: «Давно уже»;
- Михаил: «Хм, у нас в Новоазовске украинские каналы (Т2), российские чет не ловит»;
- Валерия: «В Горловке давно уже украинские каналы на обычной антенне»;
- «Инцидент Донецк»: «На обычной они всегда были… Это на Т2… Яценко кричал, что все ок».
Некоторые люди возмущены:
- «Секлета»: «Ностальгирующие по укроканалам, наверное, давно их не смотрели. Лежала в травме, там их полно, невозможно смотреть, тошнит от них... Будьте бдительны и не верьте всей этой братии, не ведитесь на их нытье»;
- «Son»: «Их ТВ – фигня редкостная, да и вообще, чтобы мозг не грузился спецпропагандой с обеих сторон, поменьше смотрите ТВ».
При этом многие, как минимум, не видят ничего плохого в том, чтобы смотреть украинские телеканалы:
- Леонид: «И что здесь такого?»;
- Влад: «Лично я б с удовольствием "СТБ" или "Новый канал" посмотрел, как раньше»;
- Славик: «На укр. каналах есть что посмотреть, а в ДНР…»;
- Эдуард: «И что? Кому-то плохо от них?»;
- Сергей: «Что здесь не так?! У меня в центре Донецка Т2 не прекращало показывать 5 украинских каналов. Ну смотрю иногда "1+1". И что?! У людей спутник на 300 каналов. И им пофиг. Не чудите. Не развивайте информационную войну».
Комментарии