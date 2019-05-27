И что здесь такого: В «ДНР» обсуждают украинские телеканалы (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) транслируются украинские телеканалы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Автор поста показал, какие каналы он может смотреть в Макеевке.

Иные жители неподконтрольной Донетчины также пишут о том, что в «ДНР» в разных городах можно смотреть украинские каналы:

Артур: «Давно уже»;

Михаил: «Хм, у нас в Новоазовске украинские каналы (Т2), российские чет не ловит»;

Валерия: «В Горловке давно уже украинские каналы на обычной антенне»;

«Инцидент Донецк»: «На обычной они всегда были… Это на Т2… Яценко кричал, что все ок».

Некоторые люди возмущены:

«Секлета»: «Ностальгирующие по укроканалам, наверное, давно их не смотрели. Лежала в травме, там их полно, невозможно смотреть, тошнит от них... Будьте бдительны и не верьте всей этой братии, не ведитесь на их нытье»;

«Son»: «Их ТВ – фигня редкостная, да и вообще, чтобы мозг не грузился спецпропагандой с обеих сторон, поменьше смотрите ТВ».

При этом многие, как минимум, не видят ничего плохого в том, чтобы смотреть украинские телеканалы: