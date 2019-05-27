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И что здесь такого: В «ДНР» обсуждают украинские телеканалы (Фото). Новости

И что здесь такого: В «ДНР» обсуждают украинские телеканалы (Фото)

ДН

27.05.19 09:36dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) транслируются украинские телеканалы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Автор поста показал, какие каналы он может смотреть в Макеевке.

Иные жители неподконтрольной Донетчины также пишут о том, что в «ДНР» в разных городах можно смотреть украинские каналы:

  • Артур: «Давно уже»;
  • Михаил: «Хм, у нас в Новоазовске украинские каналы (Т2), российские чет не ловит»;
  • Валерия: «В Горловке давно уже украинские каналы на обычной антенне»;
  •  «Инцидент Донецк»: «На обычной они всегда были… Это на Т2…  Яценко кричал, что все ок».

Некоторые люди возмущены:

  • «Секлета»: «Ностальгирующие по укроканалам, наверное, давно их не смотрели. Лежала в травме, там их полно, невозможно смотреть, тошнит от них... Будьте бдительны и не верьте всей этой братии, не ведитесь на их нытье»;
  • «Son»: «Их ТВ – фигня редкостная, да и вообще, чтобы мозг не грузился спецпропагандой с обеих сторон, поменьше смотрите ТВ».

При этом многие, как минимум, не видят ничего плохого в том, чтобы смотреть украинские телеканалы:

  • Леонид: «И что здесь такого?»;
  • Влад: «Лично я б с удовольствием "СТБ" или "Новый канал" посмотрел, как раньше»;
  • Славик: «На укр. каналах есть что посмотреть, а в ДНР…»;
  • Эдуард: «И что? Кому-то плохо от них?»;
  • Сергей: «Что здесь не так?! У меня в центре Донецка Т2 не прекращало показывать 5 украинских каналов. Ну смотрю иногда "1+1". И что?! У людей спутник на 300 каналов. И им пофиг. Не чудите. Не развивайте информационную войну».

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