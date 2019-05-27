Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Неугомонный наш, и отдохнуть некогда: В соцсетях обсуждают новый кадр с Пушилиным (Фото). Новости

Неугомонный наш, и отдохнуть некогда: В соцсетях обсуждают новый кадр с Пушилиным (Фото)

27.05.19 11:12dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

«Глава ДНР» Денис Пушилин 26 мая принял участие в «республиканском» чемпионате по бадминтону в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Завершился чемпионат соревнованиями в разделе "Мастер плюс". В парной категории сыграли Денис Пушилин и Андрей Пасечный, которые обыграли дуэт Сергея Стаяновского и Антона Трусканова», – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фото с соревнований, на котором заметно, что Пушилин набрал вес:

  • Анна: «Неугомонный вы наш! Все по соревнованиям да по турнирам, и отдохнуть некогда!»;
  • Анна В.: «Да, других забот нет... Чемпионаты и праздники. Реальных проблем – вагон»;
  • Юлия‏: «Я бы сказала – плюс сайз»;
  • «Necro Mancer»: «‏Я бы сказал, тут не в турнире по бадминтону надо участие принимать, а в турнире по сумо.. #Пушилин, пузико»;
  • Лидия: «Или вот это – в программе "Взвешенные и счастливые"»;
  • «Bu‏»: «Заядлый бадминтонист... Сразу видно».

В иных пабликах люди высказывают предположения об ухудшении здоровья Пушилина:

  • Настена: «Вес набрал, потому что нервишки шалят»;
  • Надежда: «Это сигнал о проблемах со здоровьем».

Комментарии