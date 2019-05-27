Неугомонный наш, и отдохнуть некогда: В соцсетях обсуждают новый кадр с Пушилиным (Фото). Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин 26 мая принял участие в «республиканском» чемпионате по бадминтону в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Завершился чемпионат соревнованиями в разделе "Мастер плюс". В парной категории сыграли Денис Пушилин и Андрей Пасечный, которые обыграли дуэт Сергея Стаяновского и Антона Трусканова», – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фото с соревнований, на котором заметно, что Пушилин набрал вес:

Анна: «Неугомонный вы наш! Все по соревнованиям да по турнирам, и отдохнуть некогда!»;

Анна В.: «Да, других забот нет... Чемпионаты и праздники. Реальных проблем – вагон»;

Юлия‏: «Я бы сказала – плюс сайз»;

«Necro Mancer»: «‏Я бы сказал, тут не в турнире по бадминтону надо участие принимать, а в турнире по сумо.. #Пушилин, пузико»;

Лидия: «Или вот это – в программе "Взвешенные и счастливые"»;

«Bu‏»: «Заядлый бадминтонист... Сразу видно».

В иных пабликах люди высказывают предположения об ухудшении здоровья Пушилина: