Неугомонный наш, и отдохнуть некогда: В соцсетях обсуждают новый кадр с Пушилиным (Фото). Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин 26 мая принял участие в «республиканском» чемпионате по бадминтону в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Завершился чемпионат соревнованиями в разделе "Мастер плюс". В парной категории сыграли Денис Пушилин и Андрей Пасечный, которые обыграли дуэт Сергея Стаяновского и Антона Трусканова», – говорится в сообщении.
Пользователи соцсетей обратили внимание на фото с соревнований, на котором заметно, что Пушилин набрал вес:
- Анна: «Неугомонный вы наш! Все по соревнованиям да по турнирам, и отдохнуть некогда!»;
- Анна В.: «Да, других забот нет... Чемпионаты и праздники. Реальных проблем – вагон»;
- Юлия: «Я бы сказала – плюс сайз»;
- «Necro Mancer»: «Я бы сказал, тут не в турнире по бадминтону надо участие принимать, а в турнире по сумо.. #Пушилин, пузико»;
- Лидия: «Или вот это – в программе "Взвешенные и счастливые"»;
- «Bu»: «Заядлый бадминтонист... Сразу видно».
В иных пабликах люди высказывают предположения об ухудшении здоровья Пушилина:
- Настена: «Вес набрал, потому что нервишки шалят»;
- Надежда: «Это сигнал о проблемах со здоровьем».
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