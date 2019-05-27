В четырех километрах от села: В «ДНР» легковой автомобиль застрял в грязи. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в грязи застрял автомобиль с пассажирами. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», 25 мая в 4-х км от села Малая Шишовка (Амвросиевский р-н) сотрудники «МЧС» извлекли легковой автомобиль, завязший в размытом участке грунтовой дороги.

Легковой автомобиль Орel Astra был отбуксирован на твердый участок дороги. За рулем находился мужчина 1986 года рождения, одним из двух пассажиров был ребенок 2006 года рождения.

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