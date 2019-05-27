На что украинцы тратят больше всего денег (Инфографика). Новости

Потребительские настроения украинцев снова колеблются, а виной всему – выборы и политическая неразбериха. Тем не менее, наши соотечественники стали покупать еще больше различных товаров и продуктов, сообщает «Сегодня».

Согласно исследованиям этого года, потребительские настроения украинцев ощутимо колебались. Так, по информации Info Sapiens, индекс потребительских настроений украинцев в марте 2019 года по сравнению с февралем снизился на 1,7 пункта – до 65,3 по 200-балльной шкале.

А вот в апреле он снова поднялся, да еще и до 71,6. Напомним, что индекс потребительских настроений – это яркий индикатор, который отображает потребительскую уверенность украинцев. Исходя из этого индекса видно, как население относится к текущей экономической ситуации в стране и чего ожидает от будущего. Также индекс включает в себя несколько важных категорий и аспектов.

Например, существенный рост наблюдался в индексе текущего положения (ИТП), который в апреле поднялся на 4,1 пункта и составил 65,2. В нем вырос индекс целесообразности крупных покупок и остановился на отметке 80.

«Индекс экономических ожиданий (ИЭО) вырос на 7,8 пунктов и составил 75,9. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился по сравнению с прошлом месяце на 6 пунктов. И составил 71;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 13,2 пункта и составил 74;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос до 82,8, что на 4,2 пунктов больше, чем было в марте», – сказано в исследованиях Info Sapiens.

Безусловно, такие настроения украинцев были связаны с грядущими выборами и изменениями, которых ожидали в Украине. К слову, это повлияло и на ожидания, которые украинцы возлагают на курс доллара.

Апрельский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,9 пункта, что ниже показателя прошлого месяца на 19,1. Индекс инфляционных ожиданий снизился до 177,9, а ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,6 пунктов до 143,6.

«История исследования потребительских настроений в Украине свидетельствует, что выборы нового президента каждый раз вызывают рост общего индекса на 8 процентных пунктов по сравнению к предыдущему месяцу. Наибольший прирост каждый раз имеет индекс ожиданий развития экономики в течение ближайшего года и, соответственно, индекс ожидаемых изменений личного дохода. При этом ожидания относительно развития экономики в последующие 5 лет растут в меньшей степени. Особенность результатов апреля 2019 года заключается в том, что оптимизм в отношении нового президента сочетается с оптимистичной оценкой текущих доходов», – комментируют аналитики Info Sapiens.

Потребительские настроения украинцев обычно активно падают из-за девальвации гривни, также в преддверии отопительного сезона, когда население понимает, что придется платить больше. На летний период эти показатели традиционно растут, но сейчас такой рост наблюдается и на фоне политических перемен, ведь пока что старая политическая элита находится в подвешенном состоянии, а новоиспеченные игроки обещают только положительные вещи – снижение курса доллара, тарифов и т.д.

Таким образом, политическая и экономическая ситуация в стране очень сильно сказываются на том, как и что покупают украинцы. В то время, когда потребительские настроения вырастают, украинцы начинают совершать больше крупных и дорогих покупок, не ограничивая себе простым минимумом.

Издание рассказывает, что сейчас покупают украинцы и продают ритейлы, как меняется розничная торговля и каких новых тенденций ждать в этом году.

Большую часть своих доходов украинцы тратят на еду и оплату коммунальных услуг. Интересно отметить, что структура трат отличается в городской и сельской местностях. Если в городе домохозяйства тратят на продовольственные товары и питание вне дома 52,3% от всех своих трат, то в сельской местности этот показатель составляет 44,3%. Что касается непродовольственных товаров, то сельские домохозяйства тратят на них 28,3%, а городские – 21,3%.

Недавно Государственная служба статистики опубликовала данные о товарной структуре внутренний торговли предприятий Украины за прошлый 2018 год. Здесь показывается, сколько и чего было продано предприятиями в стране. В 2017 году потребители на продукты питания потратили 233,2 млрд грн – 38,8% от всех расходов, а уже в 2018 году расходы на питание увеличились до 43,3% — практически до 290 млрд грн.

Самыми покупаемыми стали кондитерские изделия, молочная продукция, мясо птицы, колбаса и сало, а также пиво. Так, магазины продали за 2018 год:

кондитерских изделий, включая мороженое, на 22 млрд грн, что составляет 3,3% от общего товарооборота;

молока и молочной продукции на 17,6 млрд грн – 2,6%;

мяса птицы – на 16,5 млрд грн и 2,5%

копченого мяса, колбас – на 15,4 млрд грн и 2,3%

пива – на 15,4 млрд грн, что составляет 2,3%.

Интересно отметить, что в 2017 году все эти траты составляли в среднем на 3-5 млрд грн меньше, нежели в 2018 году.

На непродовольственные товары украинцы потратили в 2018 году 378,7 млрд грн. Здесь главной статьей расходов остаются фармацевтические товары, которых украинцы купили в прошлом году на 65,5 млрд грн, что на 10,3 млрд грн больше, чем годом ранее. Такой показатель составляет целых 9,8% от общих трат.

На втором месте разместились автомобили и автотовары, на которые украинцы потратили 48,4 млрд грн – 7,3%, в прошлом году цифра была чуть меньше – 47,5 млрд. Много тратится и на бензин – 27,6 млрд. Правда, в 2017 году эти траты были куда выше и составляли 36,7 млрд грн.

Зато выросли продажи косметики и парфюмерии – если в 2017 году этих товаров было продано на 20,6 млрд грн, то в 2018 году – на 23,7 млрд грн. И стабильный рост показывают стройматериалы и металлические изделия – с 20,2 млрд грн до 23,3 млрд грн.

Значительную часть расходов украинцев составляют такие категории, как бытовая техника – 21,3 млрд грн, одежда и домашний текстиль – 15,6 млрд грн, и бытовая химия – 14,1 млрд грн.

Инфографика: «Сегодня»