На Луганщине вручили аттестаты военным лицеистам (Видео). Новости

На Луганщине состоялся выпуск военных лицеистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В Луганском областном лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» (переехал из г. Луганск в г. Кременная) состоялся очередной выпуск лицеистов. В торжествах приняли участие представители областной государственной администрации, Объединенных сил, оперативно-тактической группировки «Север» и другие приглашенные.

Выпускникам вручили аттестаты о получении полного общего среднего образования. Немало молодых ребят решили продолжить обучение в различных высших военных учебных заведениях Украины и в будущем пополнить ряды Вооруженных сил Украины и других силовых структур.