Ситуация в пунктах пропуска утром 27 мая: Проезда ожидали 245 авто. Новости

Сегодня утром, 27 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 30,3 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7775 человек и 1155 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6835 человек и 1375 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5365 человек и 1145 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2865 человек и 725 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7455 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 245 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Геннадий: «6:10. В Зайцево в сторону Горловки как обычно, перевозы елочкой и восемь машин крестьян. Это на 6:00»;

«Администратор»: «8:30. На 7:00 в Артемовске (Бахмуте, – ред.), очередь из машин не большая, льготы много, пеших тоже. Обратно почти никого».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Владимир: «6:41. Марьинка в Донецк 60 авто обычных и 25 бусов на левой обочине»;

Владимир: «8:47. "Каргилл" в ДНР 20 авто. В Украину на мосту авто нет. Дальше не вижу. Время 8:45».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.