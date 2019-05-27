Глава МинВОТ пояснил, можно ли аннулировать Минские договоренности. Новости

Минские договоренности об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе не так просто аннулировать. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.

«Это вообще нельзя аннулировать, пока не будет резолюции ООН. Я подчеркиваю – есть резолюция Совета безопасности ООН. За нее голосовали все постоянные члены Совбеза ООН, в том числе США, Великобритания и Российская Федерация», – сказал он.

По его словам, в этом документе четко обозначено, что такое комплекс мер по выполнению Минских соглашений. «Это – резолюция Совбеза ООН, в которой есть два дополнения. Первое дополнение – как выполнять, как достичь мира. Второе дополнение, в котором все лидеры стран, которые входят в "Нормандский формат", поддержали политически резолюцию, и предусмотрели работу в "Нормандском" и "Минском" форматах», – заявил Черныш.

«Если вы его ["Минский" формат] хотите расширить, изменить вне рамок этой резолюции, тогда вопрос – как изменить саму резолюцию. Если вы хотите привлечь к "Нормандскому формату" другие страны, это должны быть изменения в резолюцию Совета безопасности ООН или новая резолюция», – добавил глава МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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