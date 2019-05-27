ДТП на Донетчине: Из покореженного авто ребенка извлекали спасатели. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 26 мая спасатели деблокировали ребенка, пострадавшего в результате ДТП. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В воскресенье, 26 мая, в 18:01 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Бахчиванджи в Мариуполе.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей.

«В результате аварии 1 человек погиб и 3 пострадали. Спасатели с помощью гидравлического инструмента срезали стойки дверей автомобиля и деблокировали 5-летнего ребенка, после чего передали его работникам "скорой помощи"», – сообщили в ГСЧС.