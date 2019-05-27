Роспуск Верховной Рады и Иловайск. Мнение главного военного прокурора. Новости

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос поддерживает роспуск президентом Украины Владимиром Зеленским роспуск Верховной Рады, потому что нардепы совершенно не интересовались, как произошла Иловайская трагедия, в которой погибли сотни украинских военных.

«Потому что из 420 народных депутатов только 20 заявили, что они хотят прочесть выводы тайной экспертизы по Иловайску, пришли 6 и ни один не дочитал», – сказал Матиос.

Главный военный прокурор Украины отметил, что весь текст экспертизы он читать не может, но несколько фраз оттуда зачитал: «Причины "Иловайска" – низкий уровень боеготовности и боеспособности ВСУ по состоянию на август 2014 года. Многочисленные факты дезертирства, особенно из мест несения личной службы и невыполнение приказов начальников среди личного состава в украинской армии и специальных батальонов».

«Отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведения военных операций с тяжелыми последствиями», – заявил Матиос.

«Прямая агрессия Российской Федерации – 14 тыс. военных, 200 БМП, 100 танков», – отметил главный военный прокурор Украины.

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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