Роспуск Верховной Рады и Иловайск. Мнение главного военного прокурора. Новости

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос поддерживает роспуск президентом Украины Владимиром Зеленским роспуск Верховной Рады, потому что нардепы совершенно не интересовались, как произошла Иловайская трагедия, в которой погибли сотни украинских военных.
«Потому что из 420 народных депутатов только 20 заявили, что они хотят прочесть выводы тайной экспертизы по Иловайску, пришли 6 и ни один не дочитал», – сказал Матиос.
Главный военный прокурор Украины отметил, что весь текст экспертизы он читать не может, но несколько фраз оттуда зачитал: «Причины "Иловайска" – низкий уровень боеготовности и боеспособности ВСУ по состоянию на август 2014 года. Многочисленные факты дезертирства, особенно из мест несения личной службы и невыполнение приказов начальников среди личного состава в украинской армии и специальных батальонов».
«Отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведения военных операций с тяжелыми последствиями», – заявил Матиос.
«Прямая агрессия Российской Федерации – 14 тыс. военных, 200 БМП, 100 танков», – отметил главный военный прокурор Украины.
Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
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