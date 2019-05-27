На Донетчине из-за обильных дождей подтопило несколько улиц. Новости

В Торецке и Славянске (Донецкая обл.) из-за дождей подтопило несколько улиц. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«В течение прошлых выходных на территории Донецкой области наблюдалось ухудшение погодных условий, а именно обильные осадки. В результате произошло подтопление жилых домов в г. Торецкое и Славянск. Специалисты Службы спасения приложили максимум усилий для минимизации последствий непогоды», – сообщили в ГСЧС.

«Так, 26 мая на ул. Семейко, Лановая, Тимошенко, Красногорская и пер. Звездный, Лановой бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда с помощью багра и лопат провели очистку водосточных канав. А на ул. А. Яковлева а помощью гидроэлеватора провели откачку воды из дома и территории двора в количестве 30 куб. м. В тот же день бойцы 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда с помощью мотопомпы провели откачку воды из дома и территории двора в количестве 250 куб. м. ЧП произошло на ул. Качалова, Героев труда, Рудничная в г. Торецк», – отметили в пресс-службе.

К работам от Главного управления привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники.