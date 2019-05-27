Сводка из зоны ООС за 26 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

возле Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Чермалыка – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики утром открыли огонь по поселку Зайцево в Горловке. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом по ул. Рыбалко. Пострадавших нет».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Веселая Гора. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ».