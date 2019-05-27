В Константиновке налоговики выявили незаконную площадку по переработке металлолома (Фото). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил прекращена незаконная деятельность по заготовке металлолома. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которое вовлечено в состав Объединенных сил, проведена отработка субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих заготовку лома цветных и черных металлов.

В частности, в городе Константиновка (Донецкая обл.) выявлена площадка по заготовке и переработке лома черных металлов, на которой осуществлялась предпринимательская деятельность без соответствующих разрешительных документов.

В результате проведенных мероприятий изъято 120 тонн лома черных металлов на сумму более 840 тыс. грн, стреловой магнитно-грейферный кран ГПК-М1 ориентировочной стоимостью 320 тыс. грн. Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму 1 млн 200 тыс. грн. В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность по заготовке металлолома, составлен административный протокол.

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