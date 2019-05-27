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В штабе ООС рассказали об эвакуации раненых (Видео). Новости

В штабе ООС рассказали об эвакуации раненых (Видео)

27.05.19 13:41dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео штаба ООС

В Объединенных силах отработаны все этапы эвакуации раненых. Одним из самых сложных является стабилизация их состояния и перевозка из военных мобильных госпиталей в стационарные медицинские учреждения. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обычно тяжелораненых военнослужащих, нуждающихся в немедленной специализированной помощи, в военно-медицинские учреждения с необходимыми специалистами и оборудованием доставляют по воздуху – с помощью санитарных вертолетов. в штабе подчеркнули, что только благодаря слаженным действиям на всех этапах эвакуации раненые вовремя получают необходимую медицинскую помощь и весомые шансы вернуться к полноценной здоровой жизни.

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