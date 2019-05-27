Свои люди, сочтемся: В РФ прокомментировали информацию об отставке Суркова. Новости

Информация об отставке помощника президента РФ по сотрудничеству со странами СНГ, курировавшего «Л-ДНР», Владислава Суркова не соответствует действительности. Об этом заявил российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает российское издание «Комсомольская правда».
Чеснаков прокомментировал информацию, появившуюся в ряде СМИ и социальных сетях.
«Это неправда», – сказал он, отвечая на вопрос о том, подал ли Сурков заявление об отставке.
Также российский политолог опроверг информацию о том, что «за работу с Донецком и Луганском будет отвечать то ли кто-то из бывших послов, то ли некий военный».
Чеснаков высказал предположение, что Суркову известно, что распространяет такие сообщения. «Думаю, Владиславу Юрьевичу известно, кто. На такой же вопрос, который я задал ему, он ответил: "Свои люди, сочтемся"», – сказал политолог, отвечая на вопрос о том, кто распространяет сообщения об отставке Суркова.
Ранее сообщалось, что кремлевский куратор «Л-ДНР» ушел в отставку.
Напомним, 19 мая Владислав Сурков встретился с «главой ДНР» Денисом Пушилиным.
Как сообщалось ранее, после выборов президента России весной 2018 года Суркову активно пророчили отставку с должности помощника президента России. Одна из версий – он потерял влияние на «Л-ДНР», проиграв соревнования за контроль над «республиками» ФСБ РФ. Прогнозировалось, что место Суркова займет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Однако в июне президент России Владимир Путин указом вновь назначил Владислава Суркова своим помощником. За ним сохранилось курирование вопросов, связанных с Украиной.
В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о преобразовании Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, «республиками» Южная Осетия и Абхазия в Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.
Напомним, эксперт рассказал о борьбе кураторов Кремля за влияние на неподконтрольные Украине территории Донбасса.
Читайте также:
- Сурков встретился с Пушилиным во время турнира по смешанным единоборствам (Фото)
- Волкер назвал Суркова «любопытным, располагающим собеседником»
- Долг России: Сурков отреагировал на выдачу паспортов РФ украинцам в «ДНР» и «ЛНР»
- Фейгин рассказал, кто придет на смену Суркову
- Сурков встретился с Пушилиным во время турнира по смешанным единоборствам (Фото)
- Кремлевский куратор «Л-ДНР» ушел в отставку
Комментарии