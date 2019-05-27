Свои люди, сочтемся: В РФ прокомментировали информацию об отставке Суркова. Новости

Информация об отставке помощника президента РФ по сотрудничеству со странами СНГ, курировавшего «Л-ДНР», Владислава Суркова не соответствует действительности. Об этом заявил российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает российское издание «Комсомольская правда».

Чеснаков прокомментировал информацию, появившуюся в ряде СМИ и социальных сетях.

«Это неправда», – сказал он, отвечая на вопрос о том, подал ли Сурков заявление об отставке.

Также российский политолог опроверг информацию о том, что «за работу с Донецком и Луганском будет отвечать то ли кто-то из бывших послов, то ли некий военный».

Чеснаков высказал предположение, что Суркову известно, что распространяет такие сообщения. «Думаю, Владиславу Юрьевичу известно, кто. На такой же вопрос, который я задал ему, он ответил: "Свои люди, сочтемся"», – сказал политолог, отвечая на вопрос о том, кто распространяет сообщения об отставке Суркова.

Ранее сообщалось, что кремлевский куратор «Л-ДНР» ушел в отставку.

Напомним, 19 мая Владислав Сурков встретился с «главой ДНР» Денисом Пушилиным.

Как сообщалось ранее, после выборов президента России весной 2018 года Суркову активно пророчили отставку с должности помощника президента России. Одна из версий – он потерял влияние на «Л-ДНР», проиграв соревнования за контроль над «республиками» ФСБ РФ. Прогнозировалось, что место Суркова займет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Однако в июне президент России Владимир Путин указом вновь назначил Владислава Суркова своим помощником. За ним сохранилось курирование вопросов, связанных с Украиной.

В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о преобразовании Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, «республиками» Южная Осетия и Абхазия в Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.

Напомним, эксперт рассказал о борьбе кураторов Кремля за влияние на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

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