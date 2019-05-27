Что им даст российский паспорт: Глава МинВОТ о ситуации в «Л-ДНР». Новости

Раздача российских паспортов в «Л-ДНР» это не военное, но гибридное вмешательство России в Украину для захвата умов местного населения. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.

«Если б у них было много ресурсов, они бы не паспорта-бумажки раздавали, а тонны рублей. Паспорта – это ничто абсолютно, это просто символ – "мы что-то сделаем для вас". На самом деле – пенсии не платят, никаких дополнительных преимуществ», – сказал он.

Он отметил, что 75-80% жителей Донецкой и Луганской областей никогда не выезжали из регионов за границу до начала вооруженного конфликта на Донбассе. «Что им даст российский паспорт – ничего», – считает глава МинВОТ.

«Знаете для чего это делается? Постепенно пытаются разорвать любые связи – ментальные, формальные. Люди ездят за документами в Украину, это обеспечивает им связь с остальной частью общества. Они видят, как живет Украина, они общаются с украинцами, со своими согражданами. А россиянам хочется: обрезали вещание, пытаются обрезать сотовую связь, чтоб не было контактов, а вместо этого наладить их с РФ. А теперь говорят: "Если вам на базар или за документами, лучше вам ехать в Россию, в Ростовскую область"», – пояснил Черныш

Глава МинВОТ также рассказал, можно ли аннулировать Минские договоренности по Донбассу.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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