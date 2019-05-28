ТРЦ «Донецк Сити»: Дончанин показал цены на продукты в «Парусе» (Фото). Новости

В супермаркете «Парус» в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» в неподконтрольном украинской власти Донецке – большой ассортимент товаров и мало покупателей. Цены на продукты показал дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди».
Житель Донецка показал цены на рыбу (за кг):
- толстолоб (стейки) – 299 руб. (123 грн по местному курсу на 28.05.2019);
- сазан (тушка) – 227 руб. (93 грн);
- лосось (стейк) – 1169 руб. (479 грн);
- лосось (филе) – 1549 руб. (635 грн);
- кижуч (филе) – 1399 руб. (573 грн).
Стоимость овощей и фруктов (цена за 1 кг):
- лук белый – 150 руб. (61 грн);
- болгарский перец – 390 руб. (160 грн);
- картофель – 25 руб. (10 грн);
- картофель молодой – 55 руб. (23 грн);
- банан – 84 руб. (34 грн);
- огурец – от 79 руб. (32 грн);
- помидор – от 135 руб. (55 грн);
- чеснок – 210 руб. (86 грн);
- баклажан – 299 руб. (123 грн);
- кабачок – 50 руб. (20 грн);
- лимон – 165 руб. (68 грн).
Также в продаже колбасные изделия:
Сахар стоит 45 руб. (18 грн), мука – 59 руб. (24 грн).
По словам мужчины, он побывал в магазине в полпятого вечера. Несмотря на большую торговую площадь и представленный большой выбор продуктов приемлемого качества, покупателей было мало.
Напомним, дончанин показал цены на мясо в «Парусе».
Ранее сообщалось, что и почем можно купить на рынке в районе ж/д в Донецке.
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