ТРЦ «Донецк Сити»: Дончанин показал цены на продукты в «Парусе» (Фото). Новости

В супермаркете «Парус» в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» в неподконтрольном украинской власти Донецке – большой ассортимент товаров и мало покупателей. Цены на продукты показал дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди».

Житель Донецка показал цены на рыбу (за кг):

толстолоб (стейки) – 299 руб. (123 грн по местному курсу на 28.05.2019);

сазан (тушка) – 227 руб. (93 грн);

лосось (стейк) – 1169 руб. (479 грн);

лосось (филе) – 1549 руб. (635 грн);

кижуч (филе) – 1399 руб. (573 грн).

Стоимость овощей и фруктов (цена за 1 кг):

лук белый – 150 руб. (61 грн);

болгарский перец – 390 руб. (160 грн);

картофель – 25 руб. (10 грн);

картофель молодой – 55 руб. (23 грн);

банан – 84 руб. (34 грн);

огурец – от 79 руб. (32 грн);

помидор – от 135 руб. (55 грн);

чеснок – 210 руб. (86 грн);

баклажан – 299 руб. (123 грн);

кабачок – 50 руб. (20 грн);

лимон – 165 руб. (68 грн).

Также в продаже колбасные изделия:

Сахар стоит 45 руб. (18 грн), мука – 59 руб. (24 грн).

По словам мужчины, он побывал в магазине в полпятого вечера. Несмотря на большую торговую площадь и представленный большой выбор продуктов приемлемого качества, покупателей было мало.

Напомним, дончанин показал цены на мясо в «Парусе».

Ранее сообщалось, что и почем можно купить на рынке в районе ж/д в Донецке.

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