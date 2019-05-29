Вкусняшки и дождливый Донецк: В сети появились новые кадры (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди», показал свою поездку по Донецку.

Дончанин показал, как выглядит дождливый Донецк в конце мая – в частности, центральный Ворошиловский район – от ул. Щорса и до пр. 25-летия РККА. Во время его поездки по улицам Донецка на запечатленных кадрах можно отметить обилие агитационных материалов «ДНР» – ими заняты почти все рекламные площади. В центре города – «реклама» «республики» – буквально на каждом шагу.

«Стиг Барди» побывал в частной мини-кондитерской, где для него сделали под заказ несколько вкусняшек. По его словам, в мини-кондитерской делают выпечку, используя натуральные продукты – без химии и заменителей. «Еду забирать и покажу наш вечерний Донецк после дождя», – рассказал дончанин.

Показал он и приобретенные вкусняшки. «Заказал пару кексов – с коньячком, с вишенкой, очень интересно. Заказал еще пару штук – не знаю, тортик это или бисквит, и тирамису», – сообщил мужчина.

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