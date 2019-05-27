Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: Кто востребован этим летом. Новости

Активных работодателей на рынке труда Украины в апреле существенно не добавилось, сообщает провайдер комплексных HR-решений HeadHunter Украина. Но ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма. Небольшое, но стабильное увеличение количества вакансий с марта происходит в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости. Об этом пишет «Сегодня»

«Отели готовятся к предстоящему наплыву посетителей. В кафе и ресторанах начинают работать летние площадки, растет спрос на водителей-экспедиторов, работников склада, риелторов по недвижимости, в том числе загородной, строителей», – объясняет Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра hh.ua.

Менее активно работодатели искали выпускников – доля вакансий сократилась на 2%. Это может говорить о том, что прирост в январе-феврале был связан с производственной практикой в вузах, считает Дрожжина.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по данным экспертно-аналитического центра hh.ua, позитивная динамика в общей базе вакансий видна в таких сферах: «IT, телеком», «Административный персонал», «Производство». Меньше вакансий было размещено для специалистов направлений «Ретейл», «Банки, лизинг, инвестиции», «Начало карьеры, студенты/выпускники». А по сравнению с апрелем 2018 года снизилась востребованность представителей рабочих профессий и специалистов в сфере туризма, спорта и красоты.

Фото: «Сегодня»

Онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте голубых воротничков OLX «Работа» отмечает появление сезонных предложений еще с апреля.

«В январе 2019-го было около 21 тыс. вакансий, в марте – 22 тыс., в апреле – еще на 10 тыс. больше», – говорит руководитель направления OLX «Работа» Мария Абдуллина.

Из всех предложений на лето, которые публиковались с марта, 32% пришлись на барно-ресторанную сферу, 15% – на розничную торговлю, продажи и закупки. В тройку также вошла работа за рубежом – 12% объявлений о сезонном трудоустройстве.

Также за последние два месяца появились предложения на лето в сфере отдыха и туризма, сервиса и быта, домашнего персонала. Сезонные варианты предлагали студентам и тем, кто в начале карьерного пути.

«Чаще всего на сезонную работу в Украине ищут поваров и официантов. Наибольшая концентрация сезонных вакансий пока в Одесской области», – говорит Мария Абдуллина.

Фото: «Сегодня»

В первом квартале года зарплаты в рабочих сферах опять выросли на 10%, отмечают аналитики платформы OLX «Работа». Больше всего увеличили оклады молодым специалистам – на 25%. Заработок строителей стал в среднем на 2 тыс. грн больше. А доход специалистов в производственной отрасли составил примерно 10 тыс. грн, что больше на 17%, чем в 4-м квартале 2018 года. Не увеличился доход только у домашнего персонала, а также в барно-ресторанной сфере. Официальная зарплата представителей последней осталась на уровне 8 тыс. грн. Домашнему персоналу, сотрудникам сферы «Производство и энергетика» платят в среднем 10 тыс. грн. В сельском хозяйстве этой весной – 8,5 тыс. грн.

«Самые высокие оклады почти во всех рабочих сферах зафиксированы в Киевской области. Однако представителям сферы сервиса и быта в Одесской платили даже больше», – говорит Мария Абдуллина.

Строительные работы оплачиваются хорошо не только в Киевской, но и во Львовской и Закарпатской областях.