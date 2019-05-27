Дети из неподконтрольного Донбасса должны поступать в украинские вузы без ВНО, – Аброськин. Новости

Дети из неподконтрольных украинским властям частей Донбасса должны получить право на бесплатное обучение в украинских вузах без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Если мы все же еще планируем возвращаться в Донецк и Луганск, мы обязаны предоставить право поступления в высшие учебные заведения Украины без ВНО нашим детям, которые вынуждены проживать на оккупированной РФ территории так называемых "ДНР" и "ЛНР"», – отметил Аброськин.

Он считает, что такие учащиеся должны полностью обеспечиваться за счет государства. В противном случае «еще через 5 лет нам и незачем будет туда возвращаться».

Первый замглавы Нацполиции напомнил, что в вузы РФ дети из неподконтрольного Донбасса получили право поступать «даже с бумажкой с крестиком вместо подписи и печати». «Они работают на свою перспективу», – написал Аброськин.

Он добавил, что в Украине, по его мнению, работают «над созданием проблем для этих детей войны».

Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» не пропускают детей для сдачи внешнего независимого оценивания на подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

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