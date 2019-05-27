ДТП на Донетчине: Пострадали двое подростков (Фото). Новости

В Селидово (Донецкая обл.) в результате ДТП пострадали три человека, из них двое детей. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что на автодороге «Селидово - Горняк - Максимильяновка» водитель «ВАЗа», объезжая велосипеды с детьми столкнулся с грузовиком. Из-за этого «Мицубиси», который двигался позади, зацепил подростков.

Авария произошла 24 мая около 21:40. Все участники происшествия – жители Горняка.

«В результате аварии телесные повреждения получили водитель "ВАЗа" и дети 12 и 15 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в больницу города Селидово», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: Покровский отдел полиции Донецкой области